Onde assistir aos jogos de hoje (26/06/2024)

Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 06:02 • Rio de Janeiro

Temos destaques de vários campeonatos nos jogos de hoje! A 12ª rodada do Brasileirão começa com oito partidas, com o líder Flamengo e o vice-líder Palmeiras em campo. Há as definições dos dois últimos grupos da Eurocopa, com Portugal envolvido. À noite, mais dois jogos de Copa América.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (quarta-feira, 26 de junho de 2024)

Eurocopa

13h - Eslováquia x Romênia - SporTV e Globoplay

13h - Ucrânia x Bélgica - CazéTV e Prime Video

16h - República Tcheca x Turquia - SporTV e Globoplay

16h - Geórgia x Portugal - CazéTV e Prime Video

Copa América

19h - Equador x Jamaica - SporTV 2

22h - Venezuela x México - SporTV

Campeonato Brasileiro Série A

19h - Cruzeiro x Athletico-PR - SporTV e Premiere

19h - Botafogo x RB Bragantino - Premiere

20h - Corinthians x Cuiabá - Premiere

20h - Atlético-GO x Grêmio - Premiere

20h - Juventude x Flamengo - Premiere

21h30 - Internacional x Atlético-MG - Globo e Premiere

21h30 - Bahia x Vasco - Globo e Premiere

21h30 - Fortaleza x Palmeiras - Globo e Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

18h - Tombense x Caxias - DAZN, Nosso Futebol e Zapping

19h - Sampaio Corrêa x Athletic Club - DAZN e Nosso Futebol

21h - Ferroviário x Ferroviária - DAZN e Nosso Futebol

Campeonato Brasileiro Série D

15h - Jacuipense x CSE-AL - TV Jacupa (Youtube)

15h - Santa Cruz-RN x Potiguar - Santa Cruz de Natal (Youtube)

19h - Fluminense-PI x Altos-PI - FLUEC TV (Youtube)

19h30 - ASA-AL x Juazeirense - TV ASA (Youtube)

20h - Avenida x Novo Hamburgo - Rádio Gazeta (Youtube)

20h - Cianorte x Brasil de Pelotas - Leão do Vale TV (Youtube)

20h - São Raimundo x Porto Velho - TV Mundão (Youtube)

20h - Sergipe x Itabaiana - Sergipe TV (Youtube)

20h - Retrô FC x Petrolina - TV Retrô Oficial (Youtube)

Campeonato Brasileiro Sub-20

15h - América-MG sub-20 x Fluminense sub-20 - Coelho TV (Youtube)

15h - Ceará sub-20 x Grêmio sub-20 - Vozão TV (Youtube)

15h - Flamengo sub-20 x Fortaleza sub-20 - FLA TV (Youtube)

15h - RB Bragantino sub-20 x Goiás sub-20 - Massa Bruta TV (Youtube)

16h30 - Internacional sub-20 x Palmeiras sub-20 - SporTV 2

Copa das Nações da OFC

21h - Nova Zelândia x Taiti - FIFA+