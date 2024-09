Onde assistir aos jogos de hoje (12/09/2024)

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Em quinta-feira com poucas (mas importantes) partidas, o grande destaque dos jogos de hoje ficam com os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Flamengo e Bahia, e Atlético-MG e São Paulo se enfrentam em busca de vagas nas semifinais da competição. Jogos do Brasileirão Sub-20 e do Mundial feminino Sub-20 completam os confrontos.

Flamengo e Bahia disputam vaga nas semifinais da Copa do Brasil; Veja todos os destaques dos jogos de hoje (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (quinta-feira, 12 de setembro de 2024)

Copa do Brasil (Quartas - volta)

21h45: Atlético-MG x São Paulo - Globo, Sportv 2, Premiere e Prime Video

Brasileirão Sub-20 (Semifinal - jogo único)

16h30: Cruzeiro sub-20 x Fortaleza sub-20 - Sportv

Copa do Mundo Feminina Sub-20 (Oitavas)

18h30: Alemanha feminino sub-20 x Argentina feminino sub-20 - Sportv 3

