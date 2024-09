Jogo do São Paulo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

São Paulo e Cruzeiro se enfrentam pela 26ª rodada do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 10:30 • Rio de Janeiro

O São Paulo joga hoje contra a equipe do Cruzeiro pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Tricolor levou a melhor e venceu a partida pelo placar de 2 a 0, com gols de Lucas Moura e Calleri. A partida terá início a partir das 18h30, pelo horário de Brasília, com transmissão apenas pelo Premiere.

Calleri foi um dos autores dos gols do São Paulo contra o Cruzeiro no primeiro turno; Veja tudas as informações sobre o jogo de hoje (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O São Paulo vem para o jogo de hoje após ser eliminado da Copa do Brasil contra o maior rival do Cruzeiro, o Atlético-MG, após perder no agregado pelo placar de 1 a 0. A partida do Brasileiro também vale muito para o Tricolor, que está empatado em pontos com o Cruzeiro, com ambos possuindo 41. Na rodada passada, o clube perdeu para o Fluminense por 2 a 0 e sua última vitória no campeonato foi contra o Vitória, na 24ª rodada. Atualmente, o São Paulo ocupa a sexta posição.

O Cruzeiro está uma posição acima do São Paulo, e o jogo de hoje pode valer um leve respiro na tabela para os oponentes, que estão logo abaixo, e também representa uma caça aos times do G4. Na rodada passada do Brasileirão, antes da data Fifa, a Raposa venceu o Atlético-GO pelo placar de 3 a 1 e busca continuar a sequência.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Cruzeiro x São Paulo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x São Paulo

Brasileirão Série A - 26ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro, às 18h30

📍 Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações confirmadas de Cruzeiro e São Paulo

Cruzeiro

Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Walace, Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira; Álvaro Barreal (Vitinho) e Kaio Jorge - Técnico: Fernando Seabra.

Desfalques: Juan Dinneno, Rafa Silva, Gabriel Veron e Japa (Lesionados); Álvaro Barreal (Dúvida por dores no tornozelo).

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Sabino e Wellington; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Wellington Rato (William Gomes), Luciano e Lucas; Calleri - Técnico: Luis Zubeldía.

Desfalques: Bobadilla (Suspenso); Alisson, Patryck Lanza, Ferreirinha e Pablo Maia (Lesionados).