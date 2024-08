Jogo do Santos hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Após derrota no primeiro turno, Santos busca vencer o Amazonas. Foto: Antonio Pereira/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro • Atualizada em 24/08/2024 - 11:46

Pela vigésima terceira rodada do Brasileirão Série B, o Santos joga hoje contra a equipe do Amazonas. No primeiro turno, o Peixe foi derrotado pela equipe do norte do Brasil pelo placar de 1 a 0, com gol de Ênio. Agora, pelo segundo confronto entre as duas equipes, o Santos deve vencer para querer retomar a liderança. O jogo será na Vila Belmiro e começa a partir das 16h, com transmissão pelo Premiere.

➡️Clique para assistir no Premiere

Santos e Amazonas se enfrentam hoje pela Série B do Brasileirão. Foto: Antonio Pereira/AGIF

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Santos chega para a partida contra o Amazonas após empate contra o Guarani. O tropeço contra o lanterna da competição fez com que o Peixe perdesse a liderança para o Novorizontino. Se vencer o jogo de hoje e com uma combinação de resultados, o time da baixada paulista pode voltar a ser o primeiro colocado da Série B.

Já o Amazonas, faz uma sólida campanha no campeonato. Mesmo tendo acabado de subir da terceira divisão, o clube do norte do país ocupa atualmente a décima posição da segunda divisão do Brasileirão, mas tem apenas 6 pontos a menos do Vila Nova, equipe que abre o G4 da competição, e ainda, tem um jogo a menos, o que pode facilitar as coisas na busca por uma possível, porém improvável, promoção à Série A.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Santos x Amazonas (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Santos x Amazonas

Brasileirão Série B - 23ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 24 de agosto, às 16h00

📍 Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes

⚽Prováveis escalações de Santos e Amazonas

Santos

Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, Jair, Gil, Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano (Serginho); Otero, Guilherme, Furch - Técnico: Fábio Carille.

Desfalques: JP Chermont, Pedrinho e Hayner (Suspensos); João Paulo, Aderlan e Kevyson (lesionados).

Amazonas

Marcão; Ezequiel, Miranda, Alvariño, Fabiano; Cauan Barros, Erick Varão, Diego Torres, Ênio; Matheus Serafim, Luan Silva - Técnico: Rafael Lacerda.

Desfalques: Dentinho e PH (lesionados).