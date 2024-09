Jogo do Fluminense hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Fluminense e Atlético-GO se enfrentam pela 28ª rodada do Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

O {Fluminense} joga hoje contra o Atlético-GO pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Dragão acabou levando a melhor sobre o Tricolor das Laranjeiras pelo placar de 2 a 1. O confronto terá início a partir das 16h pelo horário de Brasília, com transmissão da Globo e do Premiere.

Fluminense e Atlético-GO jogam hoje pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Fluminense chega para o jogo de hoje após uma dolorosa eliminação na Libertadores para o Atlético-MG, após perder a partida pelo placar de 2 a 0, na Arena MRV. No Campeonato Brasileiro, o Tricolor das Laranjeiras está dentro da zona de rebaixamento, com 28 pontos marcados na competição, na décima oitava colocação e vem de duas derrotas seguidas.

Já o Atlético-GO é o atual lanterna do Brasileirão, com apenas 18 pontos feitos nas 27 rodadas que aconteceram até agora. Nas últimas três partidas, o Dragão não conseguiu somar pontos na competição, perdendo para Corinthians, Vitória e Cruzeiro. O clube não vence no Campeonato Brasileiro desde o dia 24 de agosto, quando bateu o Juventude por 2 a 1.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Atlético-GO e Fluminense (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-GO x Fluminense

Brasileirão Série A - 28ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 29 de setembro, 16h

📍 Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

⚽Escalações prováveis de Atlético-GO e Fluminense

Atlético-GO

Pedro Rangel (Ronaldo); Bruno Tubarão, Alix Vinícius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Gabriel Baralhas, Alejo Cruz e Shaylon; Jan Hurtado e Luiz Fernando - Técnico: Umberto Louzer.

Desfalques: Joel Campbell (Suspenso); Ronaldo (Lesionado).

Fluminense

Fábio; Guga, Thiago Silva, Thiago Santos, Marcelo; Bernal, Martinelli, Ganso; John Arias, Kevin Serna, Kauã Elias - Técnico: Mano Menezes.

Desfalques: Felipe Melo (Suspenso), Lelê e Nonato (Suspenso).