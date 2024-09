Jogo do Fluminense hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Fluminense e Juventude duelam pela 26ª rodada do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, Fluminense e Juventude se enfrentam novamente pelo Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que as equipes duelaram nas oitavas da Copa do Brasil, com vitória da equipe gaúcha. No primeiro turno do Brasileirão, o placar entre as equipes ficou no empate por 1 a 1. A partida começa a partir das 16h, no horário de Brasília, com transmissão da Globo e do Premiere.

Em jogo hoje, Fluminense e Juventude duelam pelos três pontos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Fluminense chega para este jogo na 16ª posição do Campeonato Brasileiro, apenas dois pontos à frente do Corinthians, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Portanto, uma vitória para o Tricolor das Laranjeiras é crucial para o andamento da temporada. No entanto, o Fluminense vem embalado pela vitória sobre o São Paulo antes da data Fifa.

O Juventude faz uma boa campanha até aqui no Brasileirão. A equipe, que subiu da Série B no ano passado, ocupa atualmente a 13ª posição no campeonato, garantindo até o momento uma vaga na Sul-Americana na próxima temporada, mas está apenas a 4 pontos da zona de rebaixamento. O clube não vence desde a partida contra o meio de agosto, quando venceu o Athletico-PR por 2 a 1.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Fluminense x Juventude (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Criciúma

Brasileirão Série A - 26ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro, às 16h

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

⚽Escalações confirmadas de Juventude e Fluminense

Juventude

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo (Thiaguinho), Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Ronie Carrillo - Técnico: Jair Ventura.

Desfalques: Rodrigo Sam, Danilo Peixoto, Caíque e Gabriel Taliari (Lesionados).

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Guga (Marcelo); Bernal, Martinelli, Ganso; Arias, Serna, Kauã Elias - Técnico: Mano Menezes.

Desfalques: Lelê, Diogo Barbosa e Ignácio (Lesionados).