Jogo do São Paulo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

São Paulo e Botafogo se enfrentam pelas quartas de final da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Pelo segundo jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América, o São Paulo joga hoje contra a equipe do Botafogo para decidir a vaga para as semifinais da competição. No primeiro jogo, as equipes empataram em 0 a 0 no Estádio Nilton Santos. A partida terá início a partir das 21h30, no horário de Brasília, com transmissão da Globo, ESPN e Disney+

São Paulo decide vaga na Libertadores em jogo hoje (oto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O São Paulo chega para o jogo de hoje após uma derrota no Campeonato Brasileiro para o time do Internacional, por 3 a 1, em partida que o Tricolor poupou a grande maioria dos seus titulares pensando neste jogo pela Libertadores. Jogando diante de sua torcida, o clube paulista pode decidir a sua classificação, após o empate de 0 a 0 no primeiro embate do confronto.

Já o Botafogo chega para essa partida com uma vitória sobre o seu rival, Fluminense, no último final de semana, com gol de Luiz Henrique no momento final da partida. Pela Libertadores, o Fogão não conseguiu furar a defesa são-paulina e terá a missão de vencer o Tricolor diante de um Morumbis lotado para seguir na competição.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre São Paulo x Botafogo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Botafogo

Copa Libertadores - Quartas de Final (Jogo de volta)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 25 de setembro, 21h30

📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Globo, ESPN e Disney+

⚽Escalações prováveis de São Paulo e Botafogo

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes (Luciano); Calleri - Técnico: Luis Zubeldía.

Desfalques: Liziero, Rodrigo Nestor, Pablo Maia, Alisson, Patryck e Ferreira (Lesionados).

Botafogo

John; Vitinho, Bastos, Barboza e Marçal; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus - Técnico: Artur Jorge.

Desfalques: Rafael, Eduardo, Cuiabano, Júnior Santos e Jeffinho (Lesionados); Carlos Alberto (Não foi inscrito na Libertadores).