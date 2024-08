Jogo do Botafogo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Botafogo e Fortaleza fazem o melhor jogo da rodada do Brasileiro (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Possivelmente o melhor jogo desta 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Fortaleza jogam hoje valendo a liderança do Brasileirão. No primeiro turno, as equipes jogaram na sexta rodada e acabaram empatando em 1 a 1, em jogo no Castelão. Agora no Rio de Janeiro, a partida terá início a partir das 21h00, no horário de Brasília. O jogo terá transmissão pelo SporTV e pelo Premiere.

Jogo de Botafogo e Fortaleza hoje é o grande destaque da rodada do Brasileirão (Foto: Pedro Chaves/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Botafogo chega para essa partida de hoje após empatar seu último jogo pelo Brasileirão. A equipe empatou com o Bahia em 0 a 0, em Salvador. Com apenas um ponto atrás do Fortaleza, - mas com um jogo a mais também - o clube carioca precisa ganhar o jogo se quiser continuar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Já o Fortaleza chega embalado para o jogo de hoje. A equipe tomou a liderança do Botafogo na última rodada após ganhar do Corinthians e contar com o tropeço do Fogão. O Laion pode continuar sonhando com o título caso vença o Botafogo. Ainda assim, a equipe ainda tem um jogo a menos do que os rivais diretos na busca da taça do campeonato.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Botafogo x Fortaleza (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x Fortaleza

Brasileirão Série A - 25ª Rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 31 de agosto, às 21h00

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

⚽Prováveis escalações de Botafogo e Fortaleza

Botafogo

John; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza, Cuiabano (Hugo); Gregore (Danilo Barbosa), Marlon Freitas; Óscar Romero (Luiz Henrique), Thiago Almada, Savarino (Matheus Martins), Igor Jesus (Tiquinho Soares) - Técnico: Arthur Jorge.

Desfalques: Rafael, Eduardo, Jeffinho, Júnior Santos e Matheus Nascimento (Lesionados).

Fortaleza

João Ricardo, Tinga, Brítez, Kuscevic, Felipe Jonatan; Lucas Sasha, Hércules, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero - Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques: Santos, Marinho e Rosseto (Lesionados).