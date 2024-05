Equipes se enfrentam no Estádio Novelli Júnior (Foto: Paulo Paiva/Sport Recife)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 07:00 • Itu (SP)

O Ituano recebe o Sport nesta quarta-feira (14), pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), com transmissão do SporTV e do Premiere.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Ituano e Sport(onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

ITUANO X SPORT

SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO - 5ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 15 de maio de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nevelli Júnior, em Itu (SP)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Jeferson Ferreira de Moraes

🚩 Assistentes: Hugo Savio Xavier Correa e Jordana Pereira Batista

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES]

ITUANO (Técnico: Alberto Valentim)

efferson; Léo Oliveira, Wálber, Rodrigo e Edu Diniz (Jonatahn Silva); Miqueias, Person, Vinícius e Thonny Anderson (Bruno Xavier); Leozinho e Salatiel.

SPORT (Técnico: Mariano Soso)

Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabrício Domínguez e Tití Ortiz; Lucas Lima, Romarinho e Gustavo Coutinho.

Barletta chegou ao Sport em fevereiro de 2024 (Foto: Rafael Vieira/AGIF)