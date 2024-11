Internacional e Fluminense se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 07:20 • Porto Alegre (RS)

Internacional e Fluminense se enfrentam nesta sexta-feira (8), em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. A bola às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), com transmissão do Premiere (pay-per-view). O Colorado ocupa quinta colocação do Campeonato Brasileiro com 56 pontos, enquanto o Tricolor é o 14º colocado, com 37 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional x Fluminense

33ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: sexta-feira, 8 de novembro de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS);

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view);

🟨 Árbitro: Luis Flavio de Oliveira (SP);

🚩 Assistentes: Daniel Luis marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão, Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick; Enner Valencia (Wanderson), Borré.

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Vitor Eudes, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio, Diogo Barbosa; Facundo Bernal, Martinelli, Lima; Marquinhos, Germán Cano, Keno.