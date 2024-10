Inter de Milão x Juventus: onde assistir, horário e prováveis escalações

(Foto: ISABELLA BONOTTO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 21:43 • Milão

Um dos clássicos mais aguardados do Campeonato Italiano acontece neste domingo (27) quando o Inter de Milão recebe o Juventus pela 9ª rodada do campeonato. O duelo está marcado para as 14h (de Brasília), no estádio San Siro, em Milão, e será transmitida pelo Disney+ Premium (streaming).

Inter de Milão e Juventus se enfrentam neste domingo (27) (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Apesar de estar invicto na competição, o Juventus ocupa o terceiro lugar na tabela com 16 pontos (quatro vitórias e quatro empates). O Inter de Milão fica uma posição acima do rival com um ponto a mais. O clássico coloca frente a frente duas das equipes mais tradicionais do futebol italiano, ambas em boa fase na competição.

✅ FICHA TÉCNICA

INTER DE MILÃO X JUVENTUS

9ª RODADA- CAMPEONATO ITALIANO

📆 Data e horário: domingo, 27 de outubro de 2024, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Estádio San Siro, em Milão

📺 Onde assistir: Disney+ Premium (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martinez e Taremi. Técnico: Simone Inzaghi.

Juventus: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti e Cabal; Locatelli e Fagioli; Cambiaso, Yildiz e Mbangoula; Vlahovic. Técnico: Thiago Motta.

