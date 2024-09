(Foto: Arte / Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 20:48 • Porto Alegre (RS)

Grêmio e Flamengo se enfrentam neste domingo (22), às 18h30h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. O jogo terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere.

➡️ Clique para assistir no SporTV

➡️ Clique para assistir no Premiere

➡️ Flamengo usa banco desfalcado para duelo com o Grêmio; veja provável escalação

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio x Flamengo

27ª rodada - Campeonato Brasileiro



📆 Data e horário: domingo, 22 de setembro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Neuza Inês Back (SP-Fifa) e Evandro de Melo Lima (SP)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín, João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Monsalve, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.



FLAMENGO (Técnico: Tite)

Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Cleiton, Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan, Alcaraz; Matheus Gonçalves, Lorran e Carlinhos.