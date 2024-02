O Fluminense recebe a LDU nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. A partida terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Star+ (streaming). Na ida, os equatorianos levaram a melhor por 1 a 0, em Quito, e têm a vantagem do empate no Rio de Janeiro.