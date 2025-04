Fluminense Sub-20 x Flamengo Sub-20: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo FLU FLA 4° Rodada Campeonato Brasileiro Sub-20 Data e Hora Quinta-feira (3), às 17h (de Brasília) Local Moça Bonita, no Rio de Janeiro Árbitro Onde assistir

Quinta-feira (3) é dia de clássico carioca! Fluminense e Flamengo se enfrentam às 17h (de Brasília), no estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, pela 4ª rodada do Brasileirão Sub-20. A Sportv (canal fechado) anuncia a transmissão da partida. ➡️Clique para assistir no Sportv

O Fluminense ocupa a 14ª posição na tabela, com três pontos conquistados em três jogos. Na última rodada, o Tricolor sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Fortaleza.

O Flamengo, por sua vez, ainda não conquistou nenhuma vitória e está na lanterna da tabela, com zero pontos. Pela terceira rodada, o time foi goleado pelo Vasco por 5 a 0.

Em confrontos diretos entre as duas equipes em todas as competições, foram disputados 54 jogos, com 19 vitórias do Fluminense, 12 empates e 23 vitórias do Flamengo.

Daniel Sales comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Danubio, pela Libertadores Sub-20 (Foto: Divulgação/Conmebol)

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Flamengo

4° Rodada - Campeonato Brasileiro Sub-20

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de abril de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro;

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Kevyn; João Victor, Gustavo e Kayky; Gabriel, Fábio Henrique, Júlio e Leonardo; Kelwvin, Keven e Gustavo Dohmann. Técnico: Romulo Rodrigues.

FLAMENGO: Leo Nannetti; Daniel Sales, João Victor, Da Mata e Germano; Rayan Lucas, Lorran, João Alves e Guilherme; Shola e Pedro Henrique. Técnico: Nuno Campos.