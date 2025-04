Ferroviária x Atlético-GO: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo FER ATL 3ª Rodada Brasileirão Série B Data e Hora Quinta-feira, 17 de abril de 2025, às 21h Local Fonte Luminosa, em Araraquara Árbitro Arthur Gomes Rabelo (ES) Assistentes Pedro Amorim de Freitas (ES) e Arthur Pancieri Pires (ES) Var Philip Georg Bennett (RJ) Onde assistir

Ferroviária e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 21h (horário de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara. O confronto, válido pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Disney+ (streaming).

Mandante no confronto, a Ferroviária busca a primeira vitória na Série B. Até o momento, a Locomotiva soma dois empates: 1 a 1 com o Remo, na estreia, e 0 a 0 diante do Amazonas, fora de casa. No primeiro jogo, a equipe esteve perto de conquistar os três pontos, mas acabou sofrendo o empate aos 49 minutos do segundo tempo, com gol de Felipe Vizeu.

- É obvio que quando a gente vê esses dois resultados, com gol no último lance contra o Remo, a maneira que a gente sustentou com um jogador a menos por aqui, a gente fala muito do espírito. Teve isso nos dois jogos, mas a qualidade do grupo é importante de ser citada - disse o técnico Vinícius Bergantin.

O Atlético-GO estreou com vitória sobre o Athletic e, na sequência, empatou com o Botafogo-SP fora de casa. Com quatro pontos conquistados, o Dragão ocupa a quinta colocação na Série B. Para o próximo compromisso no interior paulista, o time goiano terá desfalques importantes: o meia Shaylon segue fora por conta de uma lesão muscular, e o atacante Caio Dantas, com dores no calcanhar, não viajou com a delegação.

- Acho que em todos os jogos temos que entrar para ganhar, seja dentro ou fora de casa. É um adversário forte. Eu conheço. Um adversário do interior de São Paulo. É entrar focado, pois temos totais condições de conseguir a vitória - disse o lateral Guilherme Romão.

Atlético-GO encara seu segundo jogo fora de casa (Foto: Divulgação/ Atlético-GO)

Confira as informações do jogo entre Ferroviária x Atlético-GO

✅ FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA X ATLÉTICO-GO

SÉRIE B - 3ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 17 de abril de 2025, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Fonte Luminosa, em Araraquara

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FERROVIÁRIA: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Maycon e Zé Mário; Alencar, Ricardinho, Ian Luccas, Albano e Wesley; Carlão.

ATLÉTICO-GO: Vladimir; Raí Ramos, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Léo Naldi, Rhaldney e Kauan; Marcelinho, William Pottker e Sandro Lima.