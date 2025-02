Estrela Amadora x Benfica: onde assistir, horário e prováveis escalações

Estrela Amadora e Benfica se enfrentam neste domingo (2), às 17h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Português. O duelo terá como palco o Estádio José Gomes, localizado em Amadora, em Portugal e terá transmissão do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

O Estrela Amadora iniciará esta partida à beira da zona de rebaixamento e não vence a quatro partidas. Em seu último duelo, o time conseguiu somar um ponto, ao empatar com o Famalicão, como visitante, por 0 a 0.

O Benfica, por sua vez, está na vice-liderança da competição, mas já viu o Sporting abrir seis pontos de vantagem, no topo da tabela de classificação.

Estrela Amadora e Benfica se enfrentam neste domingo (2) (Foto: Divulgação/Benfica)

Confira as informações do jogo entre Estrela Amadora e Benfica

✅ FICHA TÉCNICA

ESTRELA AMADORA X BENFICA

20ª RODADA - CAMPEONATO PORTUGUÊS

📆 Data e horário: domingo, 2 de fevereiro de 2025, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio José Gomes, localizado em Amadora, em Portugal;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESTRELA AMADORA: Gudzulic; Tiago Gabriel, Drame, Rubén Lima; Diogo Travassos, Keliano, Paulo Moreira, Alan Ruiz, Nilton Varela; Manu, Rodrigo Pinho

BENFICA: Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi, Carreras; Florentino, Kokçu, Aursnes; Di María, Schjelderup, Pavlidis