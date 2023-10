O Cuiabá recebe o Goiás neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela 28ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida pelo Premiere. O Dourado é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, enquanto o time goiano tem 30, na 18ª posição.