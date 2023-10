O Bahia recebe o Fortaleza neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 28ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida pelo Premiere. O Tricolor de Aço é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos, enquanto o Fortaleza tem 42, na 8ª posição.