Crystal Palace enfrenta o Brighton pela 18ª rodada da Premier League. O time da zona sul de Londres chegou ao sexto jogo sem vencer na Premier League com o empate da última rodada contra o Manchester City, a equipe precisa vencer para se livrar dos riscos de alguma briga contra a zona de rebaixamento na competição. Já o time de Roberto De Zerbi, está na nona posição e vem de derrota na última rodada. A partida será realizada nesta quinta-feira (21), às 17h (Horário de Brasília), com transmissão da ESPN na televisão aberta e do Star+ no streaming.