Crystal Palace e Bournemouth se enfrentam em duelo válido pela 33ª rodada da Premier League. A partida acontece neste sábado (19), no Selhurst Park, em Londres (ING), às 11h (de Brasília), com transmissão ao vivo do Disney+ (serviço de streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Tudo sobre o jogo entre Crystal Palace e Bournemouth pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Crystal Palace x Bournemouth

33ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: Sábado, dia 19 de abril, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Selhurst Park, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+

🟨 Arbitragem: Sam Barrott (árbitro); Tim Wood e Wade Smith (assistentes); Andy Davies (quarto árbitro)

📺 VAR: Paul Tierney e Craig Taylor (assistente)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴 Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)

Henderson; Richards, Lerma e Lacroix; Muñoz, Wharton, Kamada e Mitchell; Eze e Sarr; Mateta.

❌ Desfalques: Cheick Doucoure e Chadi Riad.

🔴⚫ Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)

Kepa; Smith, Zabarnyi, Huijsen e Kerkez; Cook e Adams; Semenyo, Tavernier e Ouattara; Evanilson.

❌ Desfalques: Ryan Christie e Enes Ünal.

❓ Dúvidas: Justin Kluivert e Luis Sinisterra.

