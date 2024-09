Cruzeiro e São Paulo se enfrentam pela 26ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 17:00 • Belo Horizonte (MG)

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam neste domingo (15,) em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. Os times entram em campo a partir das 18h30, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), com transmissão do Premiere. O Cabuloso ocupa a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, seguido de perto pelo Soberano, em sexto, ambos com 41 pontos.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Cruzeiro e São Paulo (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X SÃO PAULO

26ª RODADA - BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 18h30;

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

🖥️ VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Seabra)

Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Walace, Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira; Álvaro Barreal (Lautaro Díaz) e Kaio Jorge.

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Liziero; Wellington Rato, Luciano e Lucas; Calleri.