Criciúma x Operário-PR: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo CRI OPE 1° Rodada Campeonato Brasileiro Série B Data e Hora Sexta-feira (4), às 21h (de Brasília) Local Heriberto Hülse, em Santa Catarina Árbitro Denis da Silva Ribeiro Assistentes Esdras Mariano e Luis Carlos Var Ilbert Estevam Onde assistir

Criciúma e Operário-PR se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 21h (horário de Brasília) no Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O confronto válido pela 1° rodada do Campeonato Brasileiro Série B terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view) e Zapping TV (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Criciúma conquistou a Recopa Catarinense no início do ano e chega à Série B com apenas um objetivo, retornar para a elite do futebol nacional. Faz quase um mês que a equipe comandada por Zé Ricardo não entra em campo para uma partida oficial e está completa para a estreia.

O Operário-PR, por sua vez, começou o ano com um bom desempenho e conguistou o título paranaense em cima do Maringá no começo do ano. A equipe tem apenas duas derrotas no ano, ambas para o Londrina no estadual, em 19 partidas disputadas.

continua após a publicidade

O goleiro Caíque, do Criciúma, foi vítima de racismo por um torcedor do Brusque durante a partida do Campeonato Catarinense Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)

Tudo sobre o jogo entre Criciúma e Operário-PR pela Brasileirão Série B (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X OPERÁRIO-PR

1ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

📆 Data e horário: sexta-feira, 4 de abril de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Heriberto Hülse, em Santa Catarina;

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view) e Zapping TV (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Criciúma: Caique Santos; Marcelo Benevenuto, Rodrigo, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Morelli, Matheus Trindade e Juninho; Fellipe Mateus, João Carlos e Neto Pessoa. Técnico: Zé Ricardo.

continua após a publicidade

Operário-PR: Elias; Diogo Mateus, Allan Godói, Joseph e Feliciano; Fransérgio, Neto Paraíba, Gabriel Boschilia; Allano, Rodrigo Rodrigues e Vinicius Mingotti. Técnico: Bruno Pivetti.