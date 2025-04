Ficha do jogo CRB VOL 3ª rodada Série B Data e Hora Quinta-feira, 17 de abril de 2025, às 19h (de Brasília) Local Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL) Árbitro Alisson Sidnei Furtado (TO) Assistentes Anne Kesy Gomes de Sá (AM) e Cipriano da Silva Sousa (AL) Var Elmo Alves Resende Cunha (GO) Onde assistir

CRB e Volta Redonda se enfrentam nesta quinta-feira (17), pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h (de Brasília) no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), com transmissão do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

O Galo tenta manter a boa fase após duas vitórias nos dois primeiros compromissos na Segundona, contra Chapecoense e Athletic. Por sua vez, o Voltaço busca os primeiros pontos na competição e vem de derrotas para Cuiabá e Novorizontino.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira todas as informações do jogo entre CRB e Volta Redonda (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

CRB X VOLTA REDONDA

3ª RODADA - SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 17 de abril de 2025, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL);

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming);

🟨 Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO);

🚩 Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (AM) e Cipriano da Silva Sousa (AL);

🖥️ VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO).

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRB (Técnico: Eduardo Barroca):

Matheus; Hayner, Henri, Segovia, Bahia; Meritao, Lucas Maceió, Danielzinho; Thiaguinho, David e Danielzinho.

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa):

Drosny; Ynaiã, Bahia, Fabrício; Barra, Sanchez, Robinho, Pierre; V. Lopes, Tocantins, Hyuri.

➡️ Maicon destaca força do Couto Pereira para manter 100% de aproveitamento do Coritiba na Série B