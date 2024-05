(Foto: Gabriel Rosa Machado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

Coritiba e Sport se enfrentam nesta sexta-feira (3), pela terceira rodada da Série B do Brasileirão Copa do Brasil. A bola vai rolar a partir das 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba (PR), com transmissão do Sportv e Premiere.

Confira abaixo todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Coritiba e Sport pela Série B do Brasileirão (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X SÃO PAULO

BRASILEIRÃO SÉRIE B - TERCEIRA RODADA

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 3 de maio de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

🟨 Árbitro: Vinicius Goncalves Dias Araujo (SP)

🚩 Assistentes: Leandro Matos Feitosa (SP) e Leandra Aires Cossette (SP)

🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Guto Ferreira)

Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson; Lucas Ronier e Bernardo; Everton Morelli, Yago e Figueiredo; Leandro Damião

SPORT (Técnico: Mariano Soso)

Caique França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castan e Felipinho; Lucas Lima, Fabricio Domínguez, Felipe e Romarinho; Gustavo Coutinho e Christian Ortiz (Alan Ruiz)

(Divulgação/Sport)