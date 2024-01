Em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca, Botafogo e Portuguesa vão se enfrentar na noite desta terça-feira (30), às 21h30, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com transmissão da BandSports e do Canal GOAT, no Youtube. O Glorioso tem nove pontos no Estadual, enquanto a Portuguesa conquistou sete, até o momento.