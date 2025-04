Botafogo-SP x Remo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo BOT REM SÉRIE B 3ª rodada Data e Hora quinta-feira, 17 de abril de 2025, às 20h (de Brasília) Local Arena Nicnet (Santa Cruz), em Ribeirão Preto (SP) Árbitro Onde assistir

Botafogo-SP e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (17), a partir das 20h (de Brasília), pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Arena Nicnet (Santa Cruz), em Ribeirão Preto (SP), com transmissão do Disney+.

Enquanto o Botafogo-SP soma apenas um ponto até aqui, sendo um empate e uma derrota, o Remo tem quatro, com uma vitória e um empate. Portanto, a vitória nesta rodada colocará o time da casa no meio da tabela de classificação, enquanto o visitante pode pular para as primeiras posições.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP X REMO

3ª RODADA – SÉRIE B DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: Quinta-feira, 16 de abril, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Arena Nicnet (Santa Cruz), em Ribeirão Preto (SP)

📺 Onde assistir: Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO-SP (Técnico: Márcio Zanardi)

João Carlos, Jeferson, Alisson Cassiano, Edson, Milhorim, Risso, Wesley, Maciel, Jonathan Cafu, Jefferson Nem, Alexandre Jesus.

REMO (Técnico: Daniel Paulista)

Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Reynaldo, Rodríguez, Caio, Giovanni Pavani, Castro, Janderson, Pedro Rocha, Felipe Vizeu.

