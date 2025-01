Barcelona e Real Betis se enfrentam nesta quarta-feira (15), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Rei da Espanha. A bola às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, com transmissão do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Real Betis (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona x Real Betis

OITAVAS DE FINAL - COPA DO REI

📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming);

🟨 Árbitro: José Maria Sánchez Martínez;

🖥️ VAR: Daniel Jesús Trujillo Suárez.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Iñaki Peña; Koundé, Ronald Araujo, Cubarsí e Balde; Marc Casado e Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Raphinha; Lewandowski.

REAL BETIS (Técnico: Manuel Pellegrini)

Vieites; Ruibal, Diego Llorente, Bartra e Perraud; Altimira e Johnny Cardoso; Ruibal, Isco e Ezzalzouli; Vítor Roque.

