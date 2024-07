Bahia x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Foto: Heber Gomes/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Bahia e Internacional se enfrentam neste sábado (27), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, com transmissão do Premiere. (clique para assinar e assistir aos jogos do Premiere no Globoplay), do SporTV e conta com o Tempo Real do Lance!.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Bahia x Internacional

BRASILEIRÃO - 20ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 27 de julho de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: A definir

🚩 Assistentes: A definir

🖥️ VAR: A definir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia: Marcos Felipe; Arias, Kanu, Gabriel Xavier e Iago; Caio Alexandre; Everton Ribeiro, Cauly e De Pena (Luciano Juba); Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Inter: Rochet; Bustos, Mercado, Robert Renan (Igor Gomes) e Bernabei; Rômulo, Bruno Henrique e Bruno Gomes; Gabriel Carvalho; Borré e Valencia. Técnico: Roger Machado.

GO - GOIANIA - 24/07/2024 - BRASILEIRO A 2024, ATLETICO-GO X BAHIA - Everton Ribeiro jogador do Atletico-GO durante partida contra o Bahia no estadio Antonio Accioly pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Heber Gomes/AGIF