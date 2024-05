Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 12:35 • São Paulo (SP)

Atlético-GO e Brusque se enfrentam nesta quarta-feira (22), pela terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), com transmissão do SporTV e Premiere (clique aqui para assinar o Prime Video por 30 dias grátis!).

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Atlético-GO e Brusque (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-GO x Brusque

Copa do Brasil - Terceira fase - Volta

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 22 de maio de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Antônio Accioly

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Brígida Cirilo Ferreira

🖥️ VAR: Márcio Henrique de Gois

Antônio Accioly é palco de Atlético-GO x Brusque, e os goianos têm vantagem de 1 a 0; saiba onde assistir (Foto: Paulo Marcos/ACG)

⚽️ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-GO (Técnico: Jair Ventura)

Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Lucas Kal, Baralhas, Rhaldney e Shaylon; Luiz Fernando e Vagner Love.

Brusque (Técnico: Luizinho Vieira)

Matheus Nogueira; Ronei, Salustiano, Wallace e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Dionísio e Jhemerson; Dentinho, Guilherme Queiróz e Paulinho Moccelin.