América de Cali x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações

América de Cali e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia. O confronto, válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana, terá transmissão do SBT (TV aberta) e pelo Paramount+ (streaming).

O América de Cali venceu o Racing- URU por 3 a 1 pela primeira rodada do Sula, e o técnico preservou todos os seus titulares no Campeonato Colombiano para dar prioridade total à competição internacional.

O Corinthians, por sua vez, terá que lidar com desfalques importantes para a partida. Coronado sofreu um trauma no ombro esquerdo, enquanto Depay apresenta entorse no tornozelo direito.

Além deles, o goleiro Hugo Souza (lesão no reto femoral da coxa direita), o zagueiro Gustavo Henrique (incômodo na coxa direita), o lateral Fabrizio Angileri (lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda) e o meio-campista Rodrigo Garro (tratamento de tendinopatia patelar no joelho direito, realizado na Espanha) seguem fora da equipe.

Tudo sobre o jogo entre Amérca de Cali e Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

AMÉRICA DE CALI x CORINTHIANS

2ª rodada — Fase de Grupos — Sul-Americana

📆 Data e horário: terça-feira, 8 de abril, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia;

👁️ Onde assistir: SBT (canal aberto) e Paramount+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AMÉRICA DE CALI: Soto; Candelo, Pestaña, Medina e Mina; Balanta, Carrascal e Quintero; Barrios, Vergara e Holgado.

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Léo Maná, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Maycon, Ryan e Charles; Romero, Héctor Hernández e Talles Magno.