Al-Nassr x Esteghlal FC: onde assistir, horário e prováveis escalações

Al-Nassr e Esteghlal FC se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 15h (horário de Brasília), no Alawwal Park, em Riade, na Arábia Saudita. O confronto válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League Asiática 2024/2025 terá transmissão ao vivo da ESPN (TV por assinatura) e do Disney+ (streaming).

No jogo de ida, o Al-Nassr não relacionou seu principal atacante, Cristiano Ronaldo, devido um boato de que o jogador teria sido condenado a 99 chicotadas no por dar um beijo na testa de uma artista após ser presentado com dois quadros. Mas o camisa sete vai jogar o confronto de volta em casa e reforça o time saudita para conquistar a vaga na semifinal.

Na Liga Saudita, o time de Cristiano Ronaldo está em quarto lugar, com 48 pontos, a dez do líder Al Ittihad.

O Esteghlal FC, por sua vez, não entra em campo desde o confronto de ida e chega descansado em Riad para brigar pela vaga nas quartas.

Jhon Durán comemora golaço pelo Al-Nassr (Foto: Reprodução/Instagram)

Tudo sobre o jogo entre Al-Nassr e Esteghlal FC (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

AL-NASSR X ESTEGHLAL FC

OITAVAS DE FINAL - JOGO DE VOLTA - CHAMPIONS LEAGUE ASIÁTICA

📆 Data e horário: segunda-feira, 10 de março de 2025, às 15h (de Brasília);

📍 Local: Alawwal Park, em Riade, na Arábia Saudita;

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL-NASSR: Bento; Boushal, Simakan, Al-Fatil, Alnajdi; Brozovic, Al-Sulaiheem, Ângelo, Wesley; Jhon Durán e Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefano Pioli.

ESTEGHLAL FC: Hosseini; Hardani, Cheshmi e Raphael Silva; Ahmadi, Rezaeian, Rezavand, Ndong, Koushki e Sohrabian; Azadi. Técnico: Miodrag Bozovic.