Al-Hilal x Persepolis: onde assistir, horário e prováveis escalações

Al-Hilal e Persepolis se enfrentam nesta terça-feira (4), às 15h (horário de Brasília), no Kingdom Arena, em Riade, na Arábia Saudita. A partida válida pela sétima rodada da Champions Asiática terá transmissão ao vivo do Disney+ Premium (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

O Al-Hilal, que agora não conta mais com a presença de Neymar, está na liderança do Grupo Oeste da competição, com 16 pontos. A equipe soma cinco vitórias e um empate até o momento, portanto, está invicta.

O Persepolis, por sua vez, é o sexto colocado com seis pontos. Na última rodada, a equipe empatou com o Fooland por 1 a 1.

Al-Hilal e Persepolis se enfrentam nesta terça (4) (Foto: Reprodução/Instagram)

Tudo sobre o jogo entre Al-Hilal e Persepolis (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

AL-HILAL x PERSEPOLIS

7ª RODADA - CHAMPIONS ASIÁTICA

📆 Data e horário: terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, às 15h (de Brasília);

📍 Local: Kingdom Arena, em Riade, na Arábia Saudita;

📺 Onde assistir: Disney+ Premium (streaming)

⚽ PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO AL-HILAL

AL-HILAL: Bono; Cancelo, Koulibaly, Albulayhi e Lodi; Neves e Milinkovic-Savic; Malcom, Al-Hamdan e N. Al-Dawsari; Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.