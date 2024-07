Torcedores se revoltam com pênalti não marcado para o Brasil: ‘Começou o assalto’

Lance que gerou polêmica no primeiro tempo de Brasil x Nigéria. (Foto: Reprodução/CazéTV)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 15:13 • Bordeaux (FRA)

A estreia da Seleção Brasileira Feminina nos Jogos Olímpicos 2024, diante da Nigéria, contou com uma polêmica de arbitragem ainda no primeiro tempo. Com o 1 a 0 a favor do Brasil no placar, torcedores reclamaram de um pênalti não assinalado pela árbitra Kim Yujeong, após tentativa de chute de Gabi Portilho.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sem a marcação de campo, a arbitragem de vídeo passou cerca de três minutos analisando o lance, e concluiu que a ação de bloqueio de Echegini não configurou infração.

Brasil x Nigéria: torcida reclama de arbitragem

Brasil encara a Nigéria na estreia dos Jogos de Paris. (Photo by Christophe ARCHAMBAULT / AFP)