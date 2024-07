Surfe nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir às disputas de hoje

Mar de Teahupoo nas Olimpíadas de Paris (Foto: Jerome BROUILLET / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 13:27 • Rio de Janeiro

A competição do surfe nas Olimpíadas retorna a acontecer nesta quarta-feira, a partir das 19h, nas águas de Teahupoo, no Taiti, Polinésia Francesa. Para a data, apenas as mulheres irão entrar em ação. A competição masculina só retorna na quinta-feira, com as baterias de quartas de final.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

O Brasil tem três brasileiras na atual fase do torneio, sendo que duas delas se enfrentam na bateria das oitavas de final. É o caso de Luana Silva e Tainá Hinckel, que disputam a vaga nas quartas. A bateria está marcada para acontecer às 22h36 (de Brasília).

Em outra bateria, Tatiana Weston-Webb terá a difícil missão de enfrentar Caitlin Simmers, dos Estados Unidos. A norte-americana lidera o ranking feminino do circuito mundial. O confronto entre as duas está marcado para acontecer às 22h (de Brasília).

O surfe masculino volta a ter baterias nas águas de Teahupoo apenas nesta quinta-feira, a partida das 14h (de Brasília). Na data, a comissão de prova prevê a realização de todas as baterias restantes das duas categorias. Ou seja, conheceremos os campeões das duas categorias nas Olimpíadas de Paris.