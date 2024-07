Saiba a data dos confrontos das quartas de final do futebol masculino nas Olímpiadas

Foto: Claudio Villa







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 18:25 • Rio de Janeiro (RJ)

A luta pelo ouro no futebol masculino chega a seus jogos finais nas Olimpíadas. Com os classificados definidos, os confrontos já possuem data e horário para acontecerem e contam, inclusive, com reedição de final de Copa do Mundo. Confira!

Sexta-feira, 2 de agosto (horário de Brasília)

10h - Marrocos x Estados Unidos , em Paris

, em Paris 12h - Japão x Espanha , em Lyon

, em Lyon 14h - Egito x Paraguai , em Marselha

, em Marselha 16h - França x Argentina, em Bordeaux

Rivalidade que cresce

A rivalidade que surgiu na final da Copa do Mundo de 2022 e foi acirrada recentemente devido a episódios de racismo por parte de jogadores argentinos contra franceses durante as celebrações do título da Copa América, retornará nas quartas de final do futebol masculino das Olimpíadas de Paris-2024. A França, como anfitriã dos Jogos, enfrentará a Argentina na sexta-feira, às 16h (horário de Brasília), no último duelo das quartas de final.