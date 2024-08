Quem foi o destaque do Dream Team dos Estados Unidos na fase de grupos das Olimpíadas?

LeBron James é a grande estrela dos Estados Unidos nas Olimpíadas (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

A nova versão do Dream Team do basquete dos Estados Unidos chegou aos Jogos Olímpicos de Paris com todo o favoritismo do mundo, e até então, vem confirmando o status em quadra. Invicta na fase de grupos com três vitória, a equipe americana irá enfrentar a Seleção Brasileira nas quartas de final na próxima terça-feira (06).

Com quatro medalhas de ouro consecutivas nas Olimpíadas, os Estados Unidos foram à Paris com força total após o fiasco norte-americano na Copa do Mundo de Basquete, vencida pela Alemanha. Em movimento liderado por LeBron James e Stephen Curry, as estrelas da NBA se reuniram e formaram um grande time para recolocar o país no topo do basquete mundial.



➡️ Saiba tudo das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp e acompanhe as notícias em tempo real

Enquanto o treinador Steve Kerr faz um rodízio no elenco repleto de estrelas e dá minutos a basicamente todos os jogadores, as atuações norte-americanas se remetem mais ao coletivo do que as performances individuais. Ainda sim, é possível apontar alguns jogadores que despontaram ao protagonismo na primeira fase.

No primeiro jogo contra a Sérvia, Kevin Durant, do Phoenix Suns, roubou a cena com uma grande atuação, marcando 23 pontos em apenas 17 minutos, com direito a cinco cestas de três pontos. Na mesma partida, LeBron James, do Los Angeles Lakers, brilhou e quase marcou um triplo-duplo, anotando 21 pontos, nove assistências e sete rebotes em 27 minutos.

Já pela segunda partida frente a talentosa e surpreendente equipe do Sudão do Sul, foi a vez do pivô Bam Adebayo, do Miami Heat, chamar a responsabilidade e resolver a partida. Em apenas 21 minutos, ele marcou 18 pontos, sete rebotes e dois tocos, com um aproveitamento de oito para 10 nos arremessos. No terceiro e último jogo contra Porto Rico, o ala-armador Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, marcou 26 pontos em 17 pontos, com um aproveitamento de 11 cestas em 15 tentativas.