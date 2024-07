Quem é Leon Marchand, nadador francês que persegue recordes de Michael Phelps nas Olimpíadas

Leon Marchand conquistou medalha de ouro no Mundial de Fukuoka (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O atleta francês Leon Marchand é uma das esperanças da anfitriã dos Jogos Olímpicos em medalhas. O nadador, de apenas 21 anos, entrou para a história da natação ao quebrar o recorde de Michael Phelps nos 400m medley no Mundial de Esportes Aquáticos de Fukuoka, no Japão.

Com o tempo de 4 min02s50, Marchand conquistou o Mundial da categoria e foi 1s34 mais rápido do que o recorde de Michael Phelps. Nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, o nadador americano realizou a prova no tempo de 4min03s84.

Para alcançar os resultados do nadador estadunidense, o francês recebeu uma ajuda especial de Bob Bowman, ex-treinador de Michael Phelps. Contudo, diferentemente da lenda do esporte, Marchand teve que desenvolver novos métodos ao lado do técnico para superar a barreira da altura. O francês tem 1m87, 10 cm mais baixo que o americano.

Apesar da altura considerada baixa para o esporte, Marchand supera certa dificuldade com uma explosão fora do normal. Para desenvolver melhor o próprio nado, o francês se mudou para os Estados Unidos, onde até hoje treina nas estruturas da Arizona State University e participa das competições da NCAA, circuito universitário norte-americano. Além de trabalhar com Bob Bowman no local, ele também cursa ciência da computação.

A paixão pelo esporte vem de berço com os pais Xavier Marchand e Céline Bonnet, ex-nadadores medley. Enquanto o pai participou das Olimpíadas de Atlanta (1996) e Sydney (2000), a mãe competiu nos Jogos de Barcelona (1992).

Leon Marchand se prepara para participar da segunda Olímpiada na carreira. O francês já havia disputado os Jogos de Tóquio, em 2021, quando ficou na sexta colocação dos 400m medley, 14º nos 200m borboleta e 18º nos 200m medley. Em Paris, o nadador chega como favorito para conquistar medalhas na natação.