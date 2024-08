Quanto Isaquias Queiroz já faturou com conquistas olímpicas?

Isaquias Queiroz em ação (Foto: William Lucas/COB @willlucass)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O canoísta Isaquias Queiroz, que pode subir ao pódio duas vezes nas Olimpíadas de Paris, já soma quatro medalhas olímpicas na carreira. Mas, afinal, quanto o atleta já faturou com as premiações e quantos patrocinadores ele tem?

➡️Isaquias Queiroz chega forte às Olimpíadas após ano sabático para ficar com a família

Com a medalha de ouro conquistada nos Jogos de Tóquio na prova do C1 1000m na canoagem de velocidade, o baiano recebeu duas premiações: R$ 250 mil do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e R$ 80 mil da Confederação Brasileira de Canoagem. Já na Rio 2016, quando conquistou duas pratas e um bronze, Isaquias embolsou R$ 132 mil. No total, o atleta ganhou R$ 462 mil.

Em relação aos patrocínios individuais, o canoísta está no top 10 dos atletas mais patrocinados nos Jogos de Paris, segundo levantamento do Ibope Repucom. Isaquias ocupa a oitava posição, com oito marcas.

Somente do Banco do Brasil, o canoísta poderá receber até R$ 1 milhão no período de 36 meses, sem intermediários. O acordo de patrocínio de três anos foi assinado em abril de 2022.

Quanto ao salário mensal, pesquisa do Portal Salário mostra que a média salarial de um canoísta é de R$ 4,5 mil para uma jornada de 43 horas semanais. O valor pode subir com campanhas publicitárias e conquistas de títulos e medalhas. O teto salarial é de R$ 13,6 mil, segundo o levantamento.

Isaquias é atleta do Flamengo. O campeão olímpico renovou contrato em abril de 2022 com o Rubro-Negro, onde está desde 2019, quando iniciou a segunda passagem pela equipe. O canoísta, no entanto, treina em Lagoa Santa (MG), onde a Seleção Brasileira de canoagem faz suas atividades.