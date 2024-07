Por que não tem futsal nas Olimpíadas?

Popular no Brasil, futsal não integra a grade de esportes olímpicos (Foto: Divulgação/APF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Nas Olimpíadas de Tóquio, o surfe, o skate e a escalada foram um verdadeiro sucesso. Mas, com a ascensão dessas modalidades, sempre volta à tona o seguinte tema: por que o futsal não está nos Jogos Olímpicos? Por isso, o Lance! te conta toda a história por trás dessa ausência.

O principal ponto em torno do que impede a presença do futsal nas Olimpíadas é o atrito histórico entre o Comitê Olímpico Internacional (COI) e a Fifa. O futsal cumpre todos os requisitos estabelecidos pelo Comitê para entrar no quadro de modalidades - o COI exige que a modalidade seja reconhecida pelo Comitê, regida por uma Federação Internacional e siga o código antidoping do COI. Além disso, a modalidade precisa ser amplamente dominada por homens em, pelo menos, 75 países e quatro continentes e por mulheres em 40 países e três continentes.

O futsal cumpre todas as medidas impostas. É gerido por uma federação internacional, a Fifa, e é praticado por homens e mulheres em mais de 170 países ao redor do mundo.

A não participação do futsal nas Olimpíadas acontece pelo receio da Fifa em que a Copa do Mundo da modalidade perca prestígio. Além dos Jogos Olímpicos serem um evento maior, eles acontecem no mesmo ano em que são realizados os mundiais do futsal. Por outro lado, o COI também não possui grande interesse na adesão por prestigiar uma competição organizada pela Fifa.

No entanto, ainda há esperança de que um dia os salonistas estejam no maior evento multiesportivo do mundo. Um passo para isso foi a inclusão da modalidade nos Jogos Olímpicos da Juventude, em 2018.