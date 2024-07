Olimpíadas: França tem segundo tempo eficiente e bate os Estados Unidos em estreia

Lacazette comemora gol que abriu o placar do jogo. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 17:57 • Marseille (FRA)

A seleção sub-23 da França iniciou os Jogos Olímpicos com o pé direito: diante dos Estados Unidos, a equipe de Thierry Henry venceu por 3 a 0, com gols do veterano Alexandre Lacazette, ex-Arsenal, do jovem Michael Olise, recentemente anunciado pelo Bayern de Munique, e de Loic Badé, zagueiro do Sevilla.

Com o resultado, os Bleus somam três pontos no Grupo A, que também conta com Guiné e Nova Zelândia.

França 3x0 Estado Unidos: como foi a partida?

Quem esperava domínio francês desde os primeiros minutos se frustrou. Apesar de contar com uma das mais badaladas gerações do futebol olímpico, a França fez um primeiro tempo morno e sem muitas grandes chances. Por outro lado, também não sofreu defensivamente.

Já na segunda etapa, os donos da casa contaram com a boa pontaria dos atacantes para sair na frente. Lacazette, um dos veteranos da equipe, aos 16 minutos, acertou um belo chute colocado de fora da área, indefensável para o goleiro Schulte. Oito minutos depois, foi a vez de Olise, grande estrela entre os selecionados de Henry, bater de fora da área para ampliar o placar.

Nos minutos finais, após a França controlar o resultado, Badé marcou após escanteio e deu números finais ao jogo.

Na próxima rodada, a França encara a seleção da Guiné, enquanto os Estados Unidos terão a Nova Zelândia pela frente.

✅ FICHA TÉCNICA

França x Estados Unidos

1ª rodada - Grupo A - Olimpíadas 2024

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 24 de julho de 2024, às 16h

📍 Local: Estádio Velódrome, em Marselha (FRA)

⚽ ESCALAÇÕES

FRANÇA (Técnico: Thierry Henry)

Guillaume Restes; Kiliann Sildillia, Castello Lukeba, Loïc Badé e Adrien Truffert; Manu Koné, Enzo Millot, Joris Chotard e Michael Olise; Alexandre Lacazette e Jean-Philippe Mateta.

ESTADOS UNIDOS (Técnico: Marko Mitrović)

Patrick Schulte; Caleb Wiley, John Tolkin, Walker Zimmerman; Tanner Tessmann, Benjamin Cremaschi e Griffin Yow; Paxten Aaronson, Duncan McGuire e Kevin Paredes.