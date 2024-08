Olimpíadas: Equipe brasileira de hipismo é desclassificada por ferida no cavalo

Pedro Veniss é eliminado do hipismo nas Olimpíadas de Paris (Foto: Foto: CBH -Confederação Brasileira de Hipismo)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 09:15 • Rio de Janeiro

A equipe brasileira de saltos do hipismo foi desclassifica das Olímpiadas de Paris nesta quinta-feira. A punição aconteceu durante a prova das eliminatórias da modalidade quando comissários observaram uma ferida no cavalo de Pedro Veniss, batizado de Nimrod de Muze.

O atleta havia feito uma boa volta, sem nenhuma penalidade, mas a questão de saúde do cavalo comprometeu a participação nos Jogos. Sem a nota de um membro da equipe, o Brasil foi desclassificado da prova. A equipe brasileira entrou com recurso.

A desclassificação demorou a sair de forma oficial. Assim, Stephan Barcha, conseguiu completar mais uma volta para a equipe brasileira. Esta com uma penalidade no percurso no Jardins do Chateau, do Palácio de Versalhes. Ao fim da rodada, o Brasil apareceu desclassificado na tabela.

Com a nova regra da modalidade, a equipe brasileira não poderia descartar o resultado de Pero Veniss, para seguir viva na competição. Por isso, o time precisou se despedir do torneio. A notícia foi tratada com muita frustrações pelos atletas, que tinham chances reais de medalha.

A decisão da comissão de prova em eliminar Veniss foi controversa. Segundo fontes presentes no local, o cavalo não estava de fato sagrando, o que configuraria a punição. O animal estaria com uma espécie de assadura, que tria sido causada pelo contato com a barrigueira. Contudo, uma reavaliação identificou vestígios de sangue no cavalo.

A punição desclassifica Pedro Veniss da prova por equipes e do individual. Por outro lado, os brasileiros Stephan Bacha, Rodrigo Pessoa e Yuri Mansur seguem na disputa pela medalha olímpica no individual.