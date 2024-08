Mateta é herói, França bate o Egito na prorrogação e está na decisão do ouro olímpico

Mateta comemora gol que selou a classificação francesa à final olímpica. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 18:45 • Lyon (FRA)

A França venceu o Egito por 3 a 1 e garantiu vaga na final pelo ouro olímpico nos Jogos de Paris. Com dois gols de Mateta e um de Olise, os Bleus viraram a partida em Lyon e enfrentarão a Espanha na disputa pelo lugar mais alto do pódio.

Apesar da classificação, é justo dizer que o time de Thierry Henry brincou o perigo durante a partida. Capitão da equipe e um dos principal atacante do elenco, Lacazette perdeu muitas chances antes e depois da equipe sair atrás no placar, com gol de Saber.

Contra a parede, a França foi obrigada a ampliar o volume ofensivo em busca da classificação. Nome do time na campanha até aqui, Jean-Phillipe Mateta foi o jogador que desafogou os Bleus da eliminação: após ótimo passe de Michael Olise, o camisa 14 fuzilou para o gol defendido por Hamza Alaa.

Na prorrogação, após ficar com um jogador a mais na expulsão de Fayed, a França tomou a frente do placar. O herói? Mateta, de novo. Em grande jogada de Olise, o atacante recebeu passe de Lacazette, de cabeça, e empurrou para as redes.

Nos minutos finais, Olise, um dos garçons da noite, deu números finais ao placar e acabou com todas as chances egípcias no jogo. Com o resultado, a França de Thierry Henry enfrentará a Espanha, que eliminou a seleção do Marrocos nesta segunda-feira.

Mateta comemora gol ao lado de Henry, treinador da França. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

França x Egito

Semifinal - Olimpíadas 2024

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 5 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Parc Olympique Lyonnais, em Lyon (FRA)

⚽ Gols: M. Saber, aos 62' (EGI) e J. P. Mateta, aos 83' e 99', e M. Olise, aos 108' (FRA)

🅰️ Assistências: M. Olise e Lacazette (FRA)

🟨 Cartões amarelos: L. Badé e C. Lukeba (FRA); O. Fayed, R. Micale, Z. Kamal (EGI)

🟥 Cartões vermelhos: O. Fayed (EGI)

⚽ ESCALAÇÕES

FRANÇA (Técnico: Thierry Henry)

Guillaume Restes; Sildillia, Bade, Castello Lukeba e Adrien Truffert; Akliouche, Andy Diouf, Joris Chotard; Olise; Lacazette e Mateta.



EGITO (Técnico: Rogério Micale)

Alaa; El-Debes, Fayed, Abdelmeguid, Shehata, El-Debes; Elneny; Saber e Kouka; Zizo, Osama Faisal e Ibrahim Adel.