Marta começa? Veja escalação do Brasil para final das Olimpíadas contra os Estados Unidos

Foto: Rafael Vieira/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 11:18 • Paris (FRA)

Chegou o grande dia. A Seleção Brasileira de futebol feminino enfrentará os Estados Unidos na decisão das Olimpíadas de Paris. A escalação para o jogo foi divulgada com duas mudanças em relação à semifinal. A partida acontecerá às 12h, no horário de Brasília, no estádio Parc des Princes, em Paris.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

O técnico Arthur Elias promoverá as entradas de Adriana no lugar de Priscila e Duda Sampaio no lugar de Angelina no time titular para a decisão contra os Estados Unidos. Com isso, Marta não começará jogando aquela que pode ser a última partida olímpica dela.

As mudanças do treinador demonstram uma preocupação maior com a marcação às estadunidenses. A saída de Prisicila, atacante de ofício e que abriu o placar contra a Espanha na semifinal, para entrada de Adriana, que joga como meio-campista, deve reforçar o setor do Brasil diante dos EUA. Já a troca de Angelina por Duda Sampaio mexe menos com a estrutura da equipe. As duas jogadoras atuam na mesma região e com funções semelhantes no campo.

Marta começa no banco

A maior jogadora da história do fuebol feminino começará a final das Olimpíadas no banco de reservas. Marta não disputou as últimas duas partidas do Brasil nos Jogos por conta de uma suspensão, após expulsão contra Espanha. No jogo pela fase de grupos, a camisa 10 deu uma entrada violenta numa adversária.

Marta ficou suspensa por dois jogos do Brasil nas Olimpíadas (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Esta é a terceira final olímpica da história do futebol feminino brasileiro. Em Atenas 2004 e Pequim 2008, as brasileiras também enfrentaram as estadunidenses.