Ginasta norte-americana, Suni Lee, quase teve carreira interrompida por doença

Suni Lee em Paris 2024 (Foto: Loic VENANCE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 15:18 • Paris (FRA)

Sunisa Lee, ginasta norte-americana, quase teve a sua carreira interrompida após ter sido diagnosticada por uma doença renal. A atleta de 21 anos está presente nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Em entrevista dada ao jornal “New York Times”, a atleta desabafou sobre este momento delicado em sua vida.

Suni descobriu a doença no início de 2023. Segundo a ginasta, houve dias que ela não conseguiu levantar da cama, mas atualmente está tudo sob controle.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

— Um dia acordei com os tornozelos inchados, sem prestar muita atenção. Depois foram os meus dedos, a minha cara. Não era normal, me perguntei o que se passava. Não podia fazer nada nos treinos. Os médicos disseram que eram alergias. Mas acabei por me ouvir e consegui fazer análises no hospital que revelaram uma doença renal, o que levou à descoberta de uma segunda doença renal. Passei vários meses afastada. Houve dias em que nem sequer me conseguia levantar da cama. Foi muito difícil, com náuseas, tonturas e dores. Engordei cerca de 20 quilos por causa da retenção de líquidos — disse a norte-americana.

(Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

Lee desabafou que seu médico afirmou que achava que nunca seria capaz de voltar a realizar o seu trabalho. No entanto, Suni confirmou o seu lugar em Paris 2024 no mês passado, nas seleções realizadas na sua cidade natal, Minneapolis, terminando em segundo lugar, atrás de Biles.

— O meu médico disse-me que achava que eu nunca mais seria capaz de fazer ginástica. Por isso, só o fato de estar aqui de volta já é um feito e me deixa muito orgulhosa de mim. Estou tão feliz por nunca ter desistido. Pensei muitas vezes em parar, em abandonar o desporto porque nunca pensei que fosse capaz de voltar a este nível — afirmou.

A norte-americana foi o destaque da seleção dos Estados Unidos em Tóquio 2020, após a desistência de Simone Biles devido às questões de saúde mental, na época, ela tinha 18 anos.