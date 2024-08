Espanha toma susto, mas vence a França na prorrogação e fica com o ouro nas Olimpíadas

Alejandro Baena (camisa 10) comemora seu gol na vitória da Espanha sobre a França (Foto: Reprodução/@SEFutbol)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 16:02 • Paris (FRA)

A Espanha sofreu, mas venceu a França por 5 a 3 nos acréscimos, na final do futebol masculino das Olimpíadas, e ganhou a medalha de ouro. Esta é a segunda vez na história que a "Roja" sobe ao lugar mais alto do pódio no torneio.

Os gols da França foram marcados por Millot (aos 11 do primeiro tempo), Akliouche (aos 34 do segundo tempo) e Mateta (aos 48 do segundo tempo). Pelo lado da Espanha, Fermín López (aos 18 e aos 25 do primeiro tempo), Baena (aos 28 do primeiro tempo) e Camello (duas vezes na prorrogação) balançaram as redes.

Espanha e França fizeram uma final digna de Olimpíadas no Parc des Princes (Foto: Reprodução/@SEFutbol)

✅ FICHA TÉCNICA

França 3x5 Espanha

Jogos Olímpicos de Paris 2024 - Final

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 9 de agosto de 2024, às 13h (hora de Brasília)

📍 Local: Parc des Princes, Paris (FRA)

🥅 Gols: Millot (aos 11'/1ºT), Akliouche (aos 34'/2ºT) e Mateta (aos 48'/2ºT) para a França; Fermín López (aos 18'/1ºT e aos 25'/1ºT), Alejandro Baena (aos 28'/1ºT) e Camello (aos 10'/1ºT e aos 16'/2ºT na prorrogação) para a Espanha.

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

FRANÇA (Técnico: Thierry Henry)

Guillaume Restes; Kilian Sildillia, Loïc Badé, Castello Lukeba e Adrien Truffert; Joris Chotard, Enzo Millot, Manu Koné e Michael Olise; Jean-Philippe Mateta e Alexandre Lacazette.



ESPANHA (Técnico: Santi Denia)

Arnau Tenas; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Eric García, Juan Miranda; Pablo Barrios, Alejandro Baena e Fermín López; Sergio Gómez, Aimar Oroz e Abel Ruiz.