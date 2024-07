Djokovic contou com brasileiro para treinar no último jogo contra Nadal

Rafael Nadal e Novak Djokovic (Foto: Martin BERNETTI / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 13:26 • Paris (FRA)

Novak Djokovic, que venceu Rafael Nadal na manhã desta segunda-feira (29), contou com uma ajudinha brasileira para treinar para o “último” jogo contra espanhol. O encontro foi realizado no domingo (28).

Segundo o "UOL”, o sérvio, que não é acostumado treinar com canhotos, pediu para Thiago Monteiro trocar bolas com ele no domingo, para se preparar para o tipo de ângulo das bolas do também canhoto Nadal.

E o treino realmente funcionou, a dominância de Novak foi mantida no início do segundo set, conseguindo quebrar o saque do Nadal logo no segundo game. Apesar do bom momento vivido pelo espanhol no set seguinte, o sérvio atuou da mesma forma e fechou o segundo set por 6/4, garantindo a vitória por 2 sets a 0.

Depois de dois anos, Djokovic e Nadal se enfrentaram no lendário complexo de Roland Garros. O 60º encontro entre os dois maiores tenistas na história valia um lugar na terceira rodada da chave de simples do torneio olímpico.