Com gol salvador na prorrogação, EUA eliminam a Alemanha e chegam à decisão pelo ouro

Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 15:34 • Lyon (FRA)

Em uma das partidas mais equilibradas até aqui, a seleção dos EUA no futebol feminino bateu a Alemanha por 1 a 0 e garantiu vaga na final da modalidade. Decidida na prorrogação, com gol de Sophia Smith, a partida foi parelha e marcada pela organização tática das equipes, o que justificou o empate no decorrer dos 90 minutos.

Cinco minutos após o início da prorrogação, a camisa 11 aproveitou um espaço na defesa alemã e balançou as redes da goleira Berger. Atrás no placar, a Alemanha pressionou pelo resultado, nas esbarrou em ótimas defesas de Naeher.

Esta será a sexta decisão disputada pela seleção feminina estadunidense, que retorna às finais após duas edições de Jogos Olímpicos. Agora, o time comandado por Emma Hayes espera o vencedor no duelo entre a Seleção Brasileira e a Espanha. Do outro lado, a Alemanha espera o perdedor da partida para saber o adversário na disputa pela medalha de bronze.

✅ FICHA TÉCNICA

Estados Unidos 1 x 0 Alemanha

Semifinal - Olimpíadas 2024

🗓️ Data e horário: terça-feira, 6 de agosto de 2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Parc Olympique Lyonnais, em Lyon (FRA)

⚽ Gols: Sophia Smith, aos 95' (EUA)

🅰️ Assistências: Mallory Swanson (EUA)

🟨 Cartões amarelos: M. Hegering e J. Brand (ALE)

🟥 Cartões vermelhos: -

O gol marcado por Sophia Smith levou os EUA adiante nas Olimpíadas. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESTADOS UNIDOS (Técnico: Emma Hayes)

Alyssa Naeher; Emily Fox, Naomi Girma, Tierna Davidson e Crystal Dunn; Samantha Coffey, Lindsey Horan, Rose Lavelle e Trinity Rodman; Sophia Smith e Swanson.



ALEMANHA (Técnico: Martina Tecklenburg)

Katrin Berger; Kathrin Hendrich, Marina Hegering, Feli Rauch e Giulia Gwinn; Sjoeke Nüsken, Janina Minge e Sydney Lohmann; Klara Bühl, Nicole Anyomi e Jule Brand.