Atleta brasileira declara ter medo de perder guarda da filha por causa das Olimpíadas

Flávia Maria declarou ter medo de perde a guarda da filha por conta das Olimpíadas (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 07:54 • Rio de Janeiro

A velocista Flávia Maria de Lima, de 31 anos, está em Paris para representar o Brasil nas Olimpíadas na prova dos 800m rasos do atletismo. Contudo, a atleta teme que a presença na competição a faça perder a guarda da filha. Ela e o ex-marido vivem batalha judicial em processo de divórcio.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Nas redes sociais, a brasileira contou como foi o processo de preparação para os Jogos Olímpicos em meio ao conflito pessoal. No relato, postado no último dia 19 de junho, Flávia afirmou que o ex tentou lhe desestabilizar durante o último ano.

- Foi um ano com um começo muito conturbado, com situações pessoais muito conturbadoras. Estou passando por um processo de divórcio e no começo do ano, o meu ex começou a perseguir minha carreira judicialmente. Então, toda competição que estava participando, ele estava protocolando no processo a tentativa de tirar a guarda da minha filha. Tentando me desestabilizar. Também utilizando os jogos olímpicos como algo para tentar tirar minha filha de mim - contou a atleta.

Além disso, a velocista confessou que chegou a abrir mão de competições durante o ciclo olímpico por conta da situação. Apesar das diversidades, Flávia não desistiu do sonho de participar das Olimpíadas e em meio a batalhas judiciais e provas no atletismo, confirmou a presença em Paris-2024.

- Abrir mão de muitas competições para ficar no Brasil, perto da minha filha, e evitar mais protocolizações no processo judicial. Mas não desistir do sonho olímpico, porque sei que ir para as Olímpiadas vai mudar minha vida e da minha filha. Estou aqui por nós duas. Vim com o medo de perder a minha filha, o amor que tenho por ela é grande demais, mas vim (para Paris) por nós duas, pelo meu trabalho - concluiu.

Flávia Maria de Lima entra na pista olímpica de Paris para competir a primeira rodaada dos 800m rasos do atletismo nesta sexta-feira (2). A prova está marcada para acontecer a partir das 14h10, Stade de France.