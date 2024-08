O árbitro Ramon Abatti Abel foi requisitado para atuar na decisão do Futebol Masculino das Olimpíadas (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 17:01 • Paris (FRA)

O árbitro brasileiro, Ramón Abatti Abel, foi escolhido para apitar a final do Campeonato de Futebol Masculino dos Jogos Olímpicos de 2024. O confronto será entre França e Espanha, e acontecerá na próxima sexta-feira (9), às 13h (Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris.

Ramon Abatti Abel, que faz parte do quadro da CBF, CONMEBOL e FIFA, terá ao seu lado na final, os assistentes Rafael Alves e Guilherme Camilo. O mesmo acumula alguns jogos importantes no cenário nacional e internacional.

A final entre França e Espanha será o quarto jogo, do catarinense, nessas olimpíadas. Ramón atuou na no confronto entre Estados Unidos e Zâmbia, pela primeira rodada do futebol feminino, como árbitro principal. Na segunda rodada, o mesmo foi o quatro árbitro de Israel e Paraguai, no futebol masculino. Por fim, na terceira rodada, Ramón voltou a ser árbitro principal, no duelo entre Marrocos e Iraque, também no futebol masculino.

Jogos Olímpicos de Paris 2024

Final – Campeonato Masculino de Futebol

09/08 – 13 horas

França x Espanha

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Rafael Alves e Guilherme Camilo

A França chegou até a final, após vencer o Egito por 3 a 1, nas semifinais, enquanto a Espanha derrotou o Marrocos por 2 a 1.

Ramón faz parte do quadro da CBF, CONMEBOL e FIFA (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)