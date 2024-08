WSL em Fiji: etapa é adiada por conta do mau tempo e terá nova chamada

Gabriel Medina busca o quarto título da WSL (Foto: Thiago Diz/World Surf League)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 13:52 • Tavarua (FIJ)

Há grande expectativa em torno do desempenho dos brasileiros na etapa de Fiji da WSL. Mas os torcedores e os próprios surfistas precisarão controlar a ansiedade, pois a etapa foi adiada. A janela para realização da competição começou nesta terça-feira (20), mas devido ao mau tempo, a chamada acontecerá apenas às 16h45, no horário de Brasília.

Esta é a última etapa antes do WSL Finals, que decidirá o campeão mundial de surfe tanto no masculino, quanto no feminino. O Brasil possui ainda quatro representantes na disputa: Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb — bronze e prata as Olimpíadas — chegam com chances. Além deles, Ítalo Ferreira e Yago Dora também seguem vivos na briga por um lugar entre os surfistas que vão brigar pelo título mundial.

Saiba de todos os detalhes da etapa:

LIGA MUNDIAL DE SURFE — WSL

ETAPA DE FIJI

🗓️ Data: de 19 a 29 de agosto de 2024

⏰ Horário: Chamada do dia 20 de agosto - 16h45 (horário de Brasília)

🌏 Local: Tavarua, Fiji

📺 Onde assistir: Sportv e Globoplay

Tatiana Weston-Webb é a única brasileira que ainda briga pelo título da WSL (Thiago Diz/World Surf League)

BATERIAS

Masculino

1ª Italo Ferreira (BRA), Ramzi Boukhiam (MAR), Leonardo Fioravanti (ITA)

2ª Jack Robinson (AUS), Ryan Callinan (AUS), Imaikalani deVault (HAV)

3ª Griffin Colapinto (EUA), Barron Mamiya (HAV), Kelly Slater (EUA)

4ª John John Florence (HAV), Kanoa Igarashi (JAP), Tevita Gukilau (FIJI)

5ª Ethan Ewing (AUS), Cole Houshmand (EUA), Seth Moniz (HAV)

6ª Yago Dora (BRA), Jake Marshall (EUA), Liam O´Brien (HAV)

7ª Jordy Smith (AFR), Rio Waida (IDN), Matthew McGillivray (AFR)

8ª Gabriel Medina (BRA), Crosby Colapinto (EUA), Connor O´Leary (JAP)

Feminino